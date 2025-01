Romadailynews.it - Cina: prima esperienza di giovani giornalisti con neve, sport invernali a Giochi universitari

Leggi su Romadailynews.it

Per Esther Owusua Appiah Fei, proveniente dal Ghana, il suo primo incontro con glie’ venuto naturale. Esther e’ arrivata a Torino, in Italia, per raccontare imondialinell’ambito del Programma perdella Federazione internazionale degli– Associazione internazionale della stampaiva (FISU-AIPS). E’ rimasta affasta gia’ a un primo sguardo allae agli sci. “Mi sembra di essere in un frigorifero”, ha riferito a Xinhua. “E’ stato incredibile”. Con una specializzazione in comunicazione e con un’nelle notizie relative al calcio in Africa, Esther e’ stata una dei seiselezionati per il programma. Nella sua citta’ natale, glisono praticamente sconosciuti.