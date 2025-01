Champions League | Monaco-Aston Villa

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-20 20:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Anteprima della partitaFuori forma in casa e in, ilè a tre punti dagli ottavi di finale e si trova in posizione di eliminazione mentre la squadra di Adi Hutter cerca di evitare tre sconfitte consecutive in Europa in casa contro l’martedì (17:45 GMT).Dopo la sconfitta per 2-1 a Montpellier venerdì, che li ha lasciati senza vittorie in quattro partite nel 2025, Hutter ha negato che i suoi giocatori siano stati distratti dalla prospettiva di affrontare i campioni d’Europa 1981/82 alla penultima giornata.“Ho molto rispetto per il Montpellier, ma dovevamo imporci per ritrovare fiducia”, ha detto l’austriaco dopo che la sua squadra ha respinto il vantaggio in fondo alla classifica della Ligue 1, regalando a Musa Al-Taamari il pareggio.