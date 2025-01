Ilgiorno.it - Veterinario trovato morto in giardino: l’autopsia dovrà dire se lo hanno ucciso i suoi alani

Cerro Maggiore (Milano), 20 gennaio 2025 – Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Cerro Maggiore. Patrizio Donati, 72 anni, storicodella cittadina del Milanese, è statoneldella sua villetta, nella zona industriale intorno a via Kennedy, nel pomeriggio di ieri. L’ipotesi prevalente è che sia stato vittima di un’aggressione da parte deistessi cani. L’allarme L’allarme è scattato quando la moglie, rientrando a casa nel pomeriggio, ha fatto la terribile scoperta: il corpo del marito giaceva a terra, con profonde ferite al capo e al collo, provocate dai cani, che lo avrebbero azzannato, facendolo cadere a terra per poi sbranarlo. I soccorritori, prontamente intervenuti,tentato disperatamente di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare.