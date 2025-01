Lortica.it - Vento “killer” abbatte alberi: al via la rimozione per salvaguardare i corsi d’acqua

Le violente raffiche di Grecale che hanno colpito il comprensorio Alto Valdarno nei giorni shanno causato gravi danni,ndo numerose piante e creando situazioni di rischio nei. Gli operai del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sono al lavoro per rimuovere il materiale caduto, con l’obiettivo di ripristinare il corretto deflusso idraulico e garantire la sicurezza idrogeologica del territorio.Le immagini raccolte dai tecnici durante le ispezioni mostranodi grandi dimensioni caduti all’interno degli alvei o sulle sponde, ostacolando la corrente e danneggiando argini e infrastrutture.“In Valtiberina, una delle zone più colpite, stiamo intervenendo in località come Motina, San Leo e Ponte alla Piera, nel comune di Anghiari,” spiega l’ingegnere Enrico Righeschi, responsabile della Difesa Idrogeologica dell’Ente.