Tensione di Hubble | l’Universo si espande più di quanto previsto dalla fisica

Il nostro universo, apparentemente infinito, ci riserva sorprese che sfidano le nostre certezze scientifiche. Tra queste, ladirappresenta uno dei problemi più complessi della cosmologia moderna. Questa discrepanza tra due metodi indipendenti di misurazione dell’espansione cosmica mette in dubbio i modelli fisici consolidati e apre la strada a una possibile rivoluzione nella comprensione dell’evoluzione del.Le recenti ricerche condotte dal team di Daniel Scolnic della Duke University, pubblicate su The Astrophysical Journal Letters, forniscono nuove e sorprendenti evidenze. Utilizzando il Coma Cluster come riferimento, gli scienziati hanno perfezionato le misurazioni della costante di, confermando una significativa discrepanza rispetto alle previsioni basate sulprimordiale.