Oasport.it - Sinner resta vago sul malessere: “Non avevo fatto il riscaldamento. Parlare col dottore mi ha aiutato”

Leggi su Oasport.it

Missione compiuta per Jannike una dimostrazione di grande forza tecnica e morale. Ce l’ha fatta il n.1 del mondo a prevalere negli ottavi di finale degli Australian Open 2025 contro il temibile Holger Rune (n.13 ATP). 6-3 3-6 6-3 6-2 lo score in favore dell’altoatesino, capace di disinnescare la verve del danese, ma soprattutto di fronteggiare unche si è manifestato in maniera chiara nella seconda metà del secondo set.Un momento molto difficile per Jannik, obbligato prima a cedere il secondo parziale e poi bravissimo a fronteggiare una serie di palle break all’inizio del terzo, realizzando su una di queste un punto spettacolare. Alla fine della fiera, con la testa l’azzurro hala differenza e i limiti di Rune, nel caso specifico, si sono visti tutti.Nell’intervista post match di Jim Courier, il nostro portacolori non ha voluto rivelare i motivi del suo stato di salute imperfetto: “È stata una partita difficile, ma sapevo che Holger aveva giocato tante partite lunghe.