Paganin | Ora volata Inter e Napoli Asllani? Pazienza farà comodo

Antonio, ex, ha parlato del duello scudetto trae poi ha speso qualche battuta sue Lautaro Martinez.CORSA A DUE – Antonioa Radio Sportiva si esprime sulla vittoria dell’di ieri con l’Empoli: «Era importante testare dopo il mezzo passo falso col Bologna la vera forza dell’. La pratica è stata risolta al meglio, la squadra si è ripresa la sua identità, è ritornato al gol Lautaro Martinez. L’Atalanta sta dimostrando qualcosa in meno rispetto alle due concorrenti che guidano il campionato. L’, chiaro che un organico che gli permette di sopperire a delle defezioni, ma in questo momento avere i giocatori più importanti fa la differenza. Ho l’impressione che da qui in avanti ci sarà una lungatra, anche se ilavrà il vantaggio di non giocare le coppe».