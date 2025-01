Calciomercato.it - Nuovo difensore Juventus, si allunga la lista di Giuntoli: sfida al Borussia Dortmund

Proseguono le mosse dei bianconeri sia in entrata che in uscita: in particolare, il reparto difensivo è quello maggiormente sotto la luce dei riflettoriArchiviato l’importante successo ottenuto contro il Milan, ladi Thiago Motta ha già proiettato le sue attenzioni ai prossimi impegni ufficiali tra Champions League e campionato. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, sono le tematiche e le indiscrezioni di mercato a calamitare una dose consistente di attenzioni mediatiche., siladial(LaPresse) – Calciomercato.itSotto questo punto di vista, Cristianosta mordendo il freno per imprimere l’accelerata decisiva ai tanti obiettivi da tempo messi sulladei desideri. In attesa di sbloccare definitivamente la trattativa per Kolo Muani, la ‘Vecchia Signora’ sta continuando a lavorare senza sosta per rinforzare il reparto difensivo.