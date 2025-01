Ilnapolista.it - Napoli non illuderti di aver già vinto, ora viene il difficile (Carratelli)

sogna, ma bisogna non mollare. Orail)Ecco uno stralcio dell’editoriale di Mimmoper il Corriere dello Sport.Lo scudetto brilla all’orizzonte, ma è ancora dura. Serve un forte rincalzo per la difesa. Serve un sostituto valido di Kvaratskhelia. De Laurentiis ha investito tanto nella riscossa, 150 milioni. È necessario un ultimo sforzo mentre arrivano da Parigi i 75 milioni dell’addio di Kvara. Se la rosa sarà adeguatamente completata, l’impresa sarà possibile. Debellata l’Atalanta, una delle tre squadre di vertice, rimandata a sette punti, resta il duello con l’Inter. Si sottolinea il vantaggio deldie settimane senza impegni di Coppe, mentre le squadre in alto devono giocare più partite, hanno settimane piene, senza respiro, stress inevitabile.