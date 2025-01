Spazionapoli.it - Napoli-Dorgu, arriva la svolta: pronto l’incontro, si muove anche Corvino

Patrickè un altri dei calciatori finito sulla lista del mercato di Giovanni Manna: in queste ore può esserci ladecisiva. Ilsisul mercato. Tiene banco il nome dell’attaccante che dovrebbe andare a prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia, quanto meno in termini numerici. Conte ha espresso chiaramente l’esigenza di avere un calciatoree sul quale poter fare affidamento fin da subito.Quello di Alejandro Garnacho è il nome che stuzzica maggiormente la piazza,se ci sono diversi profili sui quali si sta poggiando l’attenzione di Giovanni Manna: da Adeyemi a Federico Chiesa, passando per Zhegrova e l’ultimo Lukebakio.Oltre all’attacco, però,gli altri reparti potrebbe avere dei nuovi innesti nel corso di questa sessione invernale: ilcerca un difensore cosi come un centrocampista edun esterno.