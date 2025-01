Lanazione.it - Lotto, terno e ambo centrati a Monteroni d'Arbia: vinti 23mila euro

Siena, 20 gennaio 2025 – La Toscana continua a essere una terra baciata dalla fortuna, dopo la maxi vincita dei giorni scorsi a Firenze al MillionDay che ha fatto intascare a un fortunato vincitore, o vincitrice, un milione di, sabato 18 gennaio ad', in provincia di Siena, grazie a une tre ambialsono stati. Un milione divinto a Firenze. La tabaccaia: “Al vincitore auguro ogni bene” Come riporta Agipronews l’ultimo concorso delha distribuito premi per 10,1 milioni di, per un totale di 70,6 milioni dida inizio 2025.