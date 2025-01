Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 6-3, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: c’è il break per il n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.30NON STA BENE NEL TERZO SET: IL MEDICAL TIME-OUTCHIEDE IL FISIOTERAPISTA: IL SORRISO IRONICO DIROMPE IL GANCIO DELLA RETE: PARTITA INTERROTTA 20 MINUTI40-15 Servizio esterno e schiaffo al volo di. Qui serve tutta la sua solidità mentale.30-15 Eccoloche lascia andare tutti i colpi. Danese a segno con il rovescio lungolinea.Seconda di servizio.30-0 Ace esterno per il n.1.15-0 Battuta vincente al centro dell’italiano.Adesso, ancora di più,proverà a forzare tutti i colpi.deve farsi trovare pronto a remare da fondo con umiltà, se sarà necessario.2-1DI! Ancora eccezionale in difesa il n.1, che poi va a segno con un diritto incrociato vincente!30-40 Rovescio stretto di, in rete il rovescio lungolinea del rivale.