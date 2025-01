Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 3-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: break immediato per l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.3015-0 Ace al centro di.3-1 Largo il rovescio lungolinea di, che aveva il pallino dello scambio.40-30 Altra buona risposta, largo il diritto lungolinea del danese.40-15 Risposta aggressiva di, che poi chiude con il diritto incrociato.40-0 In rete il rovescio lungolinea di.30-0 Larga di poco la risposta di diritto dell’azzurro.15-0 Servizio e diritto in contropiede di.3-0 Ace esterno del.40-30 Ace al centro del n.1.30-30 Servizio vincente al centro.15-30 Secondo doppio fallo per.Altra seconda.15-15 Scambio sulla diagonale di rovescio, poiva a segno con il rovescio lungolinea.Seconda di servizio.0-15serve bene, ma il diritto finisce sul nastro e poi in corridoio.