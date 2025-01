Notizie.com - La mozione di sfiducia per Santanchè e il terzo mandato che spacca la maggioranza: tutte le grane del governo Meloni

Leggi su Notizie.com

Non c’è solo il vicepremier Matteo Salvini che punta ad un rimpasto per tornare al Ministero dell’Interno. Sul tavolo delci sono diversi temi ingombranti.Ladipere ilchelaledel(ANSA FOTO) – Notizie.comDue fra tutti: la questione delper i governatori di Regione, sulla quale la Lega è in pressing per garantire continuità al Veneto e a Luca Zaia; il rinvio a giudizio della Ministra del Turismo Daniela.Proprio in questi minuti il Movimento 5 Stelle ha depositato unadiindividuale sia alla Camera dei Deputati sia al Senato nei confronti della senatrice di Fratelli d’Italia. “Il rinvio a giudizio della Ministra – hanno detto i parlamentari Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli – evidenzia per l’ennesima volta l’inopportunità politica e la gravità della sua condotta.