Ilfattoquotidiano.it - La Consulta: inammissibile il referendum sull’Autonomia differenziata. Altri 5 ammessi

La Corte Costituzionale ha dichiaratoilabrogativo della leggedelle Regioni. Ad emettere la sentenza sono stati gli attuali undici giudici della, in attesa che il Parlamento elegga i membri mancanti. La Corte ha rilevato che “oggetto” e “finalità” del quesito “non risultano chiari”.Questo, spiega la Corte, “pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore”. Per i giudici, il“verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta, come tale, e in definitiva sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”: ciò “non può essere oggetto diabrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale”.La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.