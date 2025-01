Inps | Indennità una tantum 2022 concluse le verifiche

Leggi su Ildenaro.it

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel mese di dicembre 2024 ha concluso le attività di verifica relative alleunaerogate, in via provvisoria, nel, per i titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, sulla base delle dichiarazioni dei redditi del 2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate.L’azione di verifica – condotta ai sensi dei decreti legislativi n. 50/e n. 144/– ha riguardato ledi 200 euro e 150 euro che erano state erogate provvisoriamente a coloro i cui redditi personali imponibili Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superassero rispettivamente i limiti di 35.000 e 20.000 euro.Per le situazioni, invece, in cui i redditi rilevanti a consuntivo sono risultati superiori ai limiti previsti, l’ha già provveduto ad inviare una comunicazione di indebito attraverso la “Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione – SEND – Servizio Notifiche Digitali”.