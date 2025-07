Minotti sottolinea | Chivu e mercato segno del nuovo ciclo Inter!

L’Inter apre un nuovo capitolo con Cristian Chivu in panchina, segnando una svolta nel suo approccio strategico. Lorenzo Minotti, ospite di Sky Sport, analizza questa scelta come un chiaro segnale di rinnovamento e fiducia nel talento interno. La decisione nerazzurra non è casuale: rappresenta la volontà di abbracciare un ciclo fresco e ambizioso. Ma cosa riserva il futuro? Solo il campo dirà se questa scommessa porterà i frutti sperati.

Lorenzo Minotti non ha dubbi sul significato della scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu per la propria panchina. Una convinzione. IL RAGIONAMENTO – Così Lorenzo Minotti a Sky Sport sulla stretta connessione tra ingaggio di Cristian Chivu e mercato estivo dell’Inter: «Mi ha sorpreso la scelta dell’Inter perché pensavo sarebbe andata su un allenatore più esperto. Tale decisione è il segno di un nuovo corso dei nerazzurri, mostrato anche dalle scelte effettuate sul mercato. Penso all’acquisto di una nuova tipologia di giocatori e alla permanenza di altri – come nel caso di Francesco Pio Esposito ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Minotti sottolinea: «Chivu e mercato segno del nuovo ciclo Inter!»

In questa notizia si parla di: minotti - chivu - inter - mercato

Il River Plate approfitta del pareggio dell’Inter e si prende la testa solitaria del girone dopo la prima partita: i nerazzurri torneranno in campo sabato alle 21 CET contro gli Urawa Red Diamonds Vai su Facebook

CM all'Hilton:| Minotti cerca una punta; Minotti sottolinea: «Chivu e mercato segno del nuovo ciclo Inter!»; Marchegiani sull’Inter: «Calhanoglu e Lautaro Martinez? Già risolto! Ripartenza».

Calciomercato Inter, Chivu punta tutto sul difensore per rinforzare il reparto arretrato: tutti gli aggiornamenti sul giovane centrale - Calciomercato Inter, l’obiettivo rimane Giovanni Leoni: tutti i dettagli sulla trattativa per il centrale di difesa ex Sampdoria La nuova Inter di Cristian Chivu prende forma, e l’allenatore rumeno ha ... Si legge su informazione.it

Leoni Inter, per il neo tecnico Chivu resta la priorità! Pronta l’offerta giusta, ecco cosa manca - Pronta l’offerta giusta, ecco cosa serve L’Inter accelera sul mercato con un obiettivo preciso per rafforzare il reparto ... Secondo calcionews24.com