Il conte di Montecristo, stasera seconda puntata: trama, quando va in onda

E’ in programmalunedì 20 gennaio alle ore 21.30 su Rai1, disponibile anche su RaiPlay, ladella serie tv Ildidiretta dal premio Oscar Bille August. Nel cast Sam Claflin, Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, Nicolas Maupas, Amaryllis August, Jason Barnett e con Jeremy Irons nel ruolo dell’Abate Faria.Tornato a Marsiglia, Edmond scopre che suo padre è morto e Mercedes, che ora vive a Parigi, ha sposato un altro. Senza più nulla da perdere, il giovane si unisce a Jacopo, un contrabbandiere italiano in fuga dalla polizia, e con lui salpa per Talamone. Da lì, è semplice fare rotta pere trovare il tesoro che gli consentirà di trasformarsi nell’enigmaticodie attuare la sua vendetta.