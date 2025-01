Sport.quotidiano.net - Il commento di Paolo Brogi. Il Siena è ormai calato nella sua dimensione finale: la quarta serie

Un punto strappato sul campo della Flaminia penultima in classifica, una posizione che dice play-off anche se per un soffio e la voglia di guardare subito alla prossima sfida. No, non c’è da storcere il naso, la squadra bianconera va in campo e fa quello che può, mettendoci l’anima dal primo all’ultimo minuto e cercando il massimo da ogni partita. Quindi tanto di cappello a chi veste la maglia bianconera, all’allenatore e al suo staff. Sul resto lasciamo perdere. Sì, forse è meglio. Non parlerò oggi dì turismo, case-albergo o tirocinanti in rampa di lancio. "Sei cattivo", mi è stato detto, o anche "cerchi il negativo ovunque". Ebbene rispedisco al mittente entrambe le accuse. Sono invece realista, spesso più del re. ‘Denuncio’ situazioni che non mi piacciono appena ho verificato quando sia giusto che non mi piacciano.