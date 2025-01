Lettera43.it - Hamilton in Ferrari: «Realizzato il sogno di correre in rosso»

Tipica pioggia british per il primo giorno di Sir Lewisda pilota della. Il britannico ha varcato per la primissima volta i cancelli di Maranello nella mattinata del 20 gennaio, come già anticipato dal Ceo Benedetto Vigna, dando così inizio alla nuova – e verosimilmente ultima – tappa della sua straordinaria carriera in Formula 1. «Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre», ha poi scritto su Instagram il sette volte campione del mondo. «Oggi, il mio primo da pilota, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito ildi guidare in. Non potrei essere più felice di realizzare queloggi». Infine, un messaggio anche per i tifosi: «Iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme».