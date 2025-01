Lopinionista.it - Gutteridge, la collezione Spring/Summer 2025: l’anteprima

presenta in anteprima la, un perfetto equilibrio tra tradizione sartoriale e innovazione moderna. La nuovacelebra tessuti pregiati, texture ricercate e una palette cromatica che spazia dai toni classici ai colori più audaci e contemporanei, incarnando lo spirito raffinato dell’estate.Il catalogo si distingue per la qualità e la cura dei dettagli: giacche sfoderate e leggere, camicie che coniugano design moderno e comfort, e pantaloni in lino e seersucker con tagli sartoriali e versatili. Tra i capi must-have spiccano i capispalla dallo stile disinvolto, perfetti per l’uomo che cerca raffinatezza senza rinunciare alla praticità.Riproposta inanche linea GT01, con capi tecnici e confortevoli mentre la maglieria è declinata in seta e cotone, con modelli come polo e girocollo, e il pacchetto 100% lino, che comprende abiti, camicie e bermuda, offrono soluzioni ideali per affrontare la stagione estiva con eleganza e comodità.