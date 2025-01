Giorgia Meloni in prima fila all’insediamento di Trump | L’Italia sarà ponte tra Europa e Usa – Il video

Leggi su Open.online

Anche la presidente del Consiglio italianaha partecipato a Washington alla cerimonia d’insediamento di Donald, svoltasi oggi al Campidoglio.è stata l’unicaministra europea a prendervi parte: neppure il leader ungherese Viktor Orban è negli Usa. Dal suo staff hanno fatto sapere di non avere ricevuto l’invito. Atterrata nella notte a Washington,si è concessa qualche ora di riposo, poi, di buon mattino (americano), si è recata alla chiesa di St John, vicino alla Casa Bianca, per partecipare alla funzione religiosa che precede il giuramento di. Nella platea allestita nella rotunda di Capitol Hilll, dove la cerimonia è stata spostata a causa del gelo a Washington, la premier ha preso posto in, accanto al presidente argentino Javier Milei.