Frattesi, le due settimane della verità. L'Inter pensa a due sostituti – TS

si appresta a vivere duecruciali sul campo, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione su campionato e Champions League. Il mercato potrebbe diventare un tema caldo, specialmente per la situazione legata a Davide. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurrino a due possibili. FUTURO IN BILICO – Il futuro di Davidealè fortemente in dubbio, avendo manifestato la volontà di giocare di più. Il calciatore vedrebbe di buon occhio un ritorno a Roma, dove ritroverebbe un ambiente familiare e un minutaggio più garantito., dal canto suo, non ha intenzione di privarsi del giocatore a stagione in corso, soprattutto considerando l’importanza delle prossime partite di Champions League. La dirigenza nerazzurra non esclude di valutare eventuali offerte, a patto che queste siano economicamente soddisfacenti.