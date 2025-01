Laprimapagina.it - Festa di San Sebastiano: celebrazione e bilancio delle attività della Polizia Municipale di Pisa

Oggi, lunedì 20 gennaio, in occasione di San, patronoLocale, si è svolta una Santa Messa celebrata presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità locali e le rappresentanzepolizie municipaliprovincia di, con la presenza del sindaco Michele Conti e del comandante, Elio Cappellini.Nel suo intervento, il sindaco Michele Conti ha sottolineato l’importanza del personale, ribadendo come il suo ruolo sia fondamentale per il presidiolegalità nel territorio. Conti ha anche evidenziato l’impegno dell’amministrazione per rafforzare il corpo dicon nuove risorse e investimenti in sicurezza, come il potenziamentovideosorveglianza e dell’illuminazione pubblica.