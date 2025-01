Inter-news.it - Farris: «Critiche? Non abbiamo il tempo! Complimenti ad Asllani»

Leggi su Inter-news.it

, dopo il triplice fischio di Inter-Empoli, partita andata in scena alle ore 20.45 a San Siro e valevole per la ventunesima giornata di Serie A, ha parlato a DAZN. Di seguito quanto dichiarato dal vice di InzaghiTRANQUILLI – Massimilianoha parlato così al termine di Inter-Empoli: «Più che toccare le corde ho cercato di tranquillizzare i ragazzi. L’Empoli ce lo aspettavamo leggermente più aggressivo, hanno messo un bel muro lì davanti e nel primoè stato un lavoro ai fianchi. Poimosso la palla velocemente e siamo andati in vantaggio con il nostro bomber che è tornato a fare quello che sa fare meglio. Se ci tocca il fatto che sembra che solo l’Inter abbia qualcosa da perdere? Sinceramente nonneanche ildi pensare a certe cose perché giochiamo sempre.