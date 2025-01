Ilgiorno.it - Falsi verbali. Amministratore condannato

Leggi su Ilgiorno.it

Duedi assemblea condominialeper incaricare una ditta di eseguire lavori di manutenzione straordinaria del costo di 1 milione di euro, il doppio rispetto all’azienda poi individuata dagli inquilini. Ora l’è statodal Tribunale civile di Monza al pagamento a favore del condominio della sanzione pecuniaria di 8.000 euro per le false scritture private, inviando gli atti alla Procura (foto) perché proceda anche per l’eventuale reato di truffa. I condomini non riconoscevano il verbale assembleare del 5 dicembre 2018 "con il contratto di appalto perché privo di qualsiasi sottoscrizione e redatto arbitrariamente dall’, senza alcuna autorizzazione o ratifica da parte dell’assemblea e senza che quest’ultima si fosse effettivamente tenuta" e anche quello del 21 febbraio 2019 per ratificare il precedente operato e un contratto di subappalto.