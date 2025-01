Juventusnews24.com - Fagioli Chelsea, destinazione a sorpresa per il centrocampista? Discorsi di mercato allargati tra Juve e londinesi: tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per ildicon i: tutte le novitàIl calciolavora anche alle possibili cessioni e non solo sulle entrate.dinegli ultimi giorni con la dirigenza del, in cui sul tavolo sarebbero stati messi anche nomi a.Tra questi quello di Nicolò, che potrebbe cambiare aria già in queste settimane per ritrovare il minutaggio che è venuto meno negli ultimi mesi. Una situazione che, secondo la Gazzetta dello Sport, va tenuta d’occhio.Leggi suntusnews24.com