Inter-news.it - Dumfries: «Non guardiamo al Napoli! I nostri attaccanti sono forti»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato alla Rai, durante il programma ‘La Domenica Sportiva‘, al termine della partita tra Inter ed Empoli, valida per la ventunesima giornata di Serie A.LAVORARE – Denzelha parlato in questo modo al termine di Inter-Empoli: «Vittoria importante per noi, sapevamo che non era facile perché l’Empoli difensivamente. Ma siamo sempre concentrati per segnare, fatto grande secondo tempo.? Noia noi stessi, questa è la cosa più importante. Lavoriamo ogni giorno. Lautaro e Thuram?e importanti per noi, ma anche Taremi e Arnautovic. Grande assist di Arnautovic,molto felice per il gol di Lautaro Martinez, gran gol. Per me non è cambiato niente, lavoro sempre concentrato, bisogna lavorare e continuare così».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Nonal! I»)© Inter-News.