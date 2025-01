Liberoquotidiano.it - Dopo la tregua un nuovo giorno della Memoria da celebrare

Cosa ci sarà da commemorare il 27 gennaio, nellaa Gaza? Forse lacorta dell'Occidente che ha saputo partorire la Shoah o quella inesistente del mondo islamico che la nega.Auschwitz il mondo doveva essere diverso, e non è stato così. La storia è stata corrotta nella narrazione presente dei mali del Medio Orientequella sul Male assoluto durante la seconda guerra mondiale. Per paradosso chi ha provocato il macello e ha perso festeggia come se avesse vinto, e chi ha vinto non ha nulla da festeggiare. Quel che è accaduto il 7 ottobre 2023, la più grande strage di ebrei innocentila Shoah, è stato archiviato, dissolto, ricolorato con tinte diverse e opposte nella percezione e nell'opinione comune. L'Europa non ha sventolato le bandiere con la stella di David ma i quadricolori palestinesi; nell'Europa dalle radici velenose dell'antisemitismo sono sbocciati i movimenti Pro Pal e deliri geopolitici; in questa Europa lache dovrebbe mantenere vivo il monito di Auschwitz e dell'Olocausto è diventata un esercizio retorico imbastardito da “se” e “ma” sussurrati e urlati.