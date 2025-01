Amica.it - Cosa mai mangerà un re a colazione? Caviale? Ostriche? Champagne? Niente di tutto questo

Leggi su Amica.it

maiun re adi, perlomeno nel caso di re Carlo. Il sovrano britannico, infatti, dal punto di vista del gusto è molto poco pretenzioso. Nel suo menù, la mattina, privilegia ingredienti semplici. Uno, in particolare, al quale non rinuncia mai. Laroyal con l’ingrediente che piace a re CarloA svelare le abitudini alimentari del monarca è stato Tom Parker Bowles, figlio di primo letto della regina Camilla. L’uomo, affermato scrittore e critico gastronomico, nel suo nuovo libro di Cooking & The Crown ha fatto luce su una ricetta poco conosciuta ma che spesso è apprezzata nelle tenute reali di Highgrove e Birkhall.