Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Girmay: "Sogno Milano-Sanremo e Tour. I Mondiali? Percorso troppo duro"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 20 gennaio 2025 - Tra ambizioni e senso della realtà, l'imminente stagione stimola l'appetito di Biniam, che si è raccontato al media day dell'Intermanché-Wanty tenutosi in Spagna, dove oggi sono gran parte dei corridori che non saranno al via delDown Under 2025, la corsa che domani aprirà ufficialmente l'anno. Le dichiarazioni diSi parte dagli obiettivi stagionali, i primi conclamati: Tirreno-Adriatico e soprattutto. "Ci tengo, anche se odio il Poggio". Tra il serio e il faceto, l'eritreo snocciola le altre corse della prima metà del suo 2025: Challenge Mallorca, Volta ao Algarve, Omloop Het Nieuwsblad e Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Poi sarà la volta dell'E3 Saxo Classic e soprattutto della Gand-Wevelgem, la corsa che nel 2022 lo proiettò neldi altissimo livello, prima di cimentarsi nel Giro delle Fiandre e poi nelde France.