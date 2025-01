Iltempo.it - Chiude l'agenzia degli spioni Equalize: crollo di clienti dopo l'inchiesta

Se le spie sono indagate o ai domiciliari e inon si fidano più, significa che guardare dal buco della serratura e infiltrarsi negli archivi per ottenere abusivamente informazioni personali non sono attività che giovano alle agenzie di investigazione.infatti, la società accusata di aver fatto accessi illegali agli archivi delle forze dell'ordine per ottenere informazioni riservate su persone e società e definita dai pm di Milano come "un pericolo per la democrazia". Lo riporta oggi Repubblica., guidata dal presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali (indagato) e dall'ex super poliziotto Carmine Gallo (ai domiciliari) e situata a due passi dal duomo, al quinto piano di un elegante palazzo, "è sotto il controllo di un amministratore giudiziario e va verso la liquidazione".