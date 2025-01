Lapresse.it - Cecilia Sala da Fazio: “In Iran incappucciata e interrogata per 10 ore”

è stata ospite di Fabionel suo programma ‘Che tempo che fa’, sul canale Nove. La giornalista, arrestata inil 19 dicembre, è tornata in Italia l’8 gennaio e ha raccontato le condizioni di prigionia e il suo isolamento. “Ci ho pensato moltissimo, ho preso in considerazione l’ipotesi di essere un ostaggio, che fosse una detenzione illegittima non soltanto per me ma anche per loro, che sapessero benissimo che fosse fasulla l’indagine preliminare, che fosse tutto finto”, ha dettoparlando del motivo che ha portato al suo arresto. “Non mi hanno mai toccata. Maschi e femmine non si possono neanche sfiorare e la persona che mi interrogava era un maschio quindi io venivo portata, per esempio quando mi spostavano dalla cella alladegli interrogatori, con un bastone che tenevo ad un’estremità perché non potevamo sfiorarci”, ha aggiunto la giornalista che ha capito di essere un ostaggio quando le hanno detto che era morto l’ex presidente americano Jimmy Carter, simbolo della crisi degli ostaggi.