.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 12^ giornata del girone D

Leggi su .com

Tre vittorie su tre per le nostre squadre anconetane: il Corinaldo batte l’Eta Beta Fano, il Cus Ancona espugna ChietiCORINALDO, JESI e ANCONA, 20 gennaio– Tre vittorie su tre per le nostre squadreProvincia di Ancona nelD diB nazionale dia 5. Nella 12^, infatti, hanno vinto Corinaldo, Jesi (come vi abbiamo già raccontato qui) e Cus Ancona.Il Corinaldo, in particolare, ha vinto lo scontro diretto d’alta quota contro la capolista Eta Beta Fano per 1-0 grazie al gol di Bachiocchi. I biancorossi superano così i fanesi al secondo posto, a -1 dalla capolista Mernap Faenza vincente contro il Recanati, permettendo allo Jesi di agganciare l’Eta Beta in terza posizione. Il pre-gara di Città di Chieti-Cus AnconaVince anche il Cus Ancona, espugnando Chieti con un pirotecnico 6-8: Marco Astuti è stato il mattatore di serata con 4 gol segnati.