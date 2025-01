Inter-news.it - Biasin: «Lautaro Martinez mai dubbi! Inter, dopo 4 anni possiamo dirlo!»

Leggi su Inter-news.it

parla dell’, ma anche di, ritornato ufficialmente ai suoi standard naturali. Al contempo, esalta un altro giocatore.PERCORSO – Fabrizioa Mediaset parla del ritorno al gol die allo stesso tempo avvalora l’ottimo percorso dei nerazzurri in questi mesi: «? Mai! Tutti glia fine stagione ha numeri che sono uguali o superiori a quelli della stagione precedente. Per l’dodici vittorie, tre pareggi, 51 gol fatti, credo sia successo solo una volta e tantifa cheventi partite una squadra abbia totalizzato tutti questi gol. C’è una competizione di grandissimo livello contro una super squadra come il Napoli».ricorda pure lo switch all’tra Hakimi e Dumfries!SWITCH NIENTE MALE – Ieri ha trovato il gol nuovamente Denzel Dumfries.