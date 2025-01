Lettera43.it - Berlino contro UniCredit per le manovre su Commerzbank: «Comportamento non trasparente»

Leggi su Lettera43.it

Rispondendo a una domanda sulledisu, il ministro delle Finanze tedesco Jörg Kukies ha detto di essere preoccupato dal «none opaco» della banca italiana. Il mercato finanziario tedesco, ha spiegato, «è molto aperto». Ma la Germania resta «profondamente convinta che le acquisizioni ostili non siano una ricetta di successo per le banche sistemiche rilevanti».Jörg Kukies (Getty Images)., ha detto Kukies, «ha comprato una delle più grandi banche tedesche come HypoVereinsbank». E in quel caso non c’è stato niente da eccepire. “Devono venire a parlarne con il governo tedesco?”, gli è stato chiesto: «Spetta a loro», ha risposto il ministro.La sede di(Getty Images).Articolo completo:per lesu: «non» dal blog Lettera43