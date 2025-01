It.newsner.com - Bere acqua al mattino fa davvero bene?

Leggi su It.newsner.com

Sapevate che circa il 60% del nostro corpo è costituito da? Proprio così: l’è vita! È l’eroe non celebrato che sta dietro a molti dei processi più essenziali del nostro corpo e non c’è da stupirsi che ci sia un crescente fermento intorno all’idea dicome prima cosa al.I sostenitori sostengono che può trasformare la salute, ma quanto c’è di vero e quanto c’è di falso?Se avete sentito dire checome prima cosa alè una svolta per l’idratazione, ripensateci! Sebsia opinione comune cheun po’ di H2O a stomaco vuoto reidrati il corpo dopo una notte di riposo, la scienza non è del tutto d’accordo.In questo articolo sfatiamo alcuni dei miti che circolano, in modo che possiate decidere con cognizione di causa come mantenervi idratati.