Sport.quotidiano.net - Vuelle da sogno, la gara contro l’Urania Milano è una passeggiata: 97-70

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pesaro, 19 gennaio 2025 - Potevano andare tutti sotto la doccia alla fine del primo tempo perché la Carpegna Prosciutto stava già viaggiando con venti punti di vantaggio, diventati quasi 30 alla fine del match: 97 a 70. Unasenza storia tanto che Cardani, allenatore dell'Urania, a metà del terzo quarto ha messo in panchina il suo uomo faro e cioè Gentile per non mandarlo più in campo.con spazio ai giovani sia da parte di Leka sia da parte del tecnico milanese che ha mandato sul parquet Anchisi, figlio d'arte dellache lottava con Pesaro e con il padre ora dirigente di un'azienda di moda di Fossombrone, che ormai da qualche anno vive a Pesaro. Unanonperché a stroncare tutti i discorsi ci ha pensato all'inizio Imbrò che ha collezionato un 4 su 5 nelle bombe alla fine dei primi venti di; quindi Petrovic con 2 su 2, Maretto e Zanotti con 1 su 1 dalla distanza.