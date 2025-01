Ilrestodelcarlino.it - Voglia di vacanza. Prenotazioni in anticipo e mete più accessibili. Così cambiano i viaggi

Non piùda sogno, ma destinazioni dio piùe ampio preavviso nelle. È cambiato il modo diare dei cesenati. Dopo un’ondata di euforia, in seguito al Covid, in cui in tanti non vedevano l’ora di tornare aare, si è cambiato il modo di prenotare la: c’è la tendenza a prenotare con largoper risparmiare quanto possibile e pianificare ilo con cura. Caro prezzi, bollette alle stelle, inflazione, bassi stipendi, mutui, affitti e lavori precari sono tutti elementi che vanno ad influenzare le decisioni dei cesenati di partire per le vacanze. Eppure, alle vacanze non si rinuncia, anche se un occhio all’offerta e al risparmio non manca mai. "Leintramontabili per questo periodo dell’anno sono le Maldive, Capo Verde, Zanzibar, Kenia, Vietnam e Tailandia – spiega Annalisa Guidi titolare dell’agenzia Marimbaa Cesenatico assieme a Daniela Brasini – poi noi lavoriamo anche molto con idi gruppo, sia a lungo raggio che a corto raggio".