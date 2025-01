Lettera43.it - Trump: «Nel giorno dell’insediamento subito un decreto contro l’oscuramento di TikTok»

Donald, attraverso un post su Truth, ha annunciato che appena dopo l'insediamento come 47esimo presidente Usa promulgherà unesecutivo per sospendere il divieto di(che non è più accessibile dagli Stati Uniti) e far slittare la sua entrata in vigore «in modo da raggiungere un accordo per proteggere la sicurezza nazionale». Il tycoon ha poi aggiunto: «Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero una quota del 50 per cento della divisione americana, così facendo potremo salvaree metterlo in buone mani». Probabile l'annuncio di una proroga di 90 giorni per ritardare il blocco.