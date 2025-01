Thesocialpost.it - Tragedia sulla SS93: due giovani perdono la vita in uno schianto frontale

Canosa di Puglia – Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la statale 93, nei pressi del casello autostradale. Un violento impattotra un camion e un’auto ha causato la morte di due, entrambi di circa 25 anni, residenti a Canosa di Puglia.Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La scena si è presentata drammatica: la vettura era ridotta a un ammasso di lamiere accartocciate, rendendo difficoltose le operazioni di recupero dei corpi. I vigili del fuoco, sotto una pioggia incessante, hanno lavorato per ore per liberare le vittime dall’abitacolo distrutto.Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato da parte del conducente dell’auto.