Tentato omicidio in pieno centro accoltellato 18enne

Dopo le violenze registrate nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un brutto episodio nel Salento. Unè andato in scena nelstorico di Lecce nella notte appena trascorsa. Un ragazzino di appena 17 anni e di origini colombiane, infatti, hainpetto e a pochi centimetri dal cuore, undi origini tunisine. Dalle prime verifiche di quanto avvenuto pare che il gesto estremo sia avvenuto a culmine di una rissa tra i due ragazzi e scaturita, a quanto pare, per motivi di gelosia. Le indagini, però, coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, Simona Filoni, chiariranno maggiormente i dettagli di questa inquietante vicenda. Il 17enne, dopo il fendente inflitto al suo rivale è fuggito per le vie delstorico, ma dopo una breve fuga è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lecce in flagranza di reato perpluriaggravato.