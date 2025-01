Sudestival 2025 | il ricchissimo programma della 25 edizione al via dal 24 gennaio

Leggi su Cinefilos.it

: il25°al via dal 24Dal 24al 15 marzotorna il, il festival lungo un invernoCittà di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componenteRete dei Festival dell’Adriatico.Giunto alla sua 25esima, ilè il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano,recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornicecittà di Monopoli.Un traguardo importante, un quarto di secolo per un’ricca di ospiti importanti, eventi, e proiezioni in anteprima che vedrà il fulcro come sempre nel concorso dei lungometraggi, a cui si affiancherà il concorso dei documentari – a cura di Maurizio Di Rienzo -, la sezione Gli Imprescindibili, le Masterclass, Corta è la notte – selezione di cortometraggi a cura de La Rete dei festival dell’Adriatico – e il cinema per i più piccoli con la sezione Kids – a cura di Marino Guarnieri.