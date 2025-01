Lanazione.it - Sei ore di Maremma. Più di 300 sulle mura

Sarà ancora grande festa alla "Sei ore di" in programma oggidi Grosseto. Superato il ’muro’ delle 300 presenze che è il record della manifestazione, con atleti che si cimenteranno nella sei ore e quelli che comporranno le 22 squadre al via della "Sei per un’ora", ovvero la staffetta. Alla partenza anche una donna non vedente. Un "serpentone" di super atleti che illuminerà tutte ledi Grosseto per 6 ore, ovvero dalle 9.30, con partenza dal Bastione Garibaldi, alle 15.30, quando i partecipanti lasceranno i testimoni lungo il tracciato. A questo punto verrà stilata una classifica dei giri effettuati più la distanza percorsa dopo il passaggio sotto striscione della partenza, dove sarà posizionato un monitor che segnerà i giri fatti per ogni singolo atleta. Il record da battere è dello spagnolo Ivan Lopez Penalba che si fermò dopo 82 chilometri con i suoi 52 giri e 420 metri.