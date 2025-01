Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, riorganizzare la medicina territoriale"

La discussione in tema dipubblica sul futuro dei Cau (centri assistenza urgenza) porta la Uil a riproporre con forza la questione dei servizi sul territorio. "Sui Cau – afferma Marcello Borghetti, segretario Uil Emilia Romagna – si sfugge dal vero tema che è la riorganizzazione dellae dei medici di base viceversa si intaseranno sempre le strutture ospedaliere. La Uil Emilia Romagna ha più volte chiesto, negli anni scorsi, una discussione complessiva e non a compartimenti stagni sul futuro dellaemilianoromagnola soprattutto alla luce del sotto finanziamento di lungo corso, realizzato dai governi di questi anni". " Tutta la partita relativa ai Cau va ricondotta all’interno della più ampia questione dellasmettendo di presentare questa iniziativa come funzionale allo svuotamento dei pronto soccorso".