Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Juventus 3-1, Spugna: “Partita interpretata bene”

Latiene aperta la corsa Scudetto, superando lacon il risultato di 3-1 nella quindicesima giornata di Serie A. Al termine della, il tecnico delle giallorosse Alessandroha parlato in mixed zone: “Cosa ci siamo detti con Viens? Non sapevamo quanto potesse avere di minutaggio, perché comunque è reduce da tanti mesi in infortuni. Però ha stretto i denti, ha lavorato, è stata determinante in tante situazioni, ha lottato. Giocare contro la difesa della, soprattutto in zona centrale, non è facile. Lei ha conquistato tante palle sporche, ha pulito tante palle, ha dato la possibilità a noi di allungarci, ha fatto corriere indietro i difensori, ha fatto tanto in unacosì e aver fatto tutti i 90 minuti è qualcosa per noi di molto importante“.