Roma: 24 spacciatori arrestati, a Quarticciolo droga lanciata da finestra e celata tra nascondigli

I Carabinieri del Comando Provinciale di, d’intesa con la Procura della Repubblica di, in diversi quartieri della Capitale, hanno eseguito una serie di blitz anti, arrestando 24 persone e sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack e hashish, nonche’ materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di stupefacente. In particolare, i Carabinieri della Compagnia diMontesacro hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone che, in distinte operazioni, sono state tutte fermate a bordo di autovetture e trovate in possesso diverse dosi di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno consentito ai militari di sequestrare 64 involucri di cocaina, 26 di marijuana, 12 hashish e 900 euro in contanti.I Carabinieri della Stazione diPonte Milvio, invece, hanno arrestato un cittadino albanese, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, materiali idonei al taglio e al confezionamento delle dosi e 1.