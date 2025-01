Sport.quotidiano.net - Pielle-Npc Rieti, 95-87: seconda vittoria consecutiva in tre giorni

Livorno, 19 gennaio 2025 – Unadalle due facce quella che vince al PalaMacchia contro il fanalino di coda del girone NPCper 95-87. Un primo tempo dominato in lungo e largo chiuso sul +21 (63-42) e una ripresa un po’ molle, in cuiè riuscita a tornare più volte sotto la doppia cifra di svantaggio. Quello che resta è lain tre, che permette a Campanella e al suo staff di affrontare con calma la settimana che porta alla doppia trasferta a Ravenna prima e Sant’Antimo poi. I primi 20 minuti sono un clinic offensivo per Campori e compagni, con Venucci che segna 28 punti dei 32 finali e guida i suoi al miglior primo tempo della stagione dal punto di vista offensivo. La ripresa invece non è altrettanto positiva per i biancoazzurri che si addormentano e permettono ai laziali di accorciare fino al 95-87 finale.