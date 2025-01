Ilrestodelcarlino.it - Piano osservato speciale, fermato un ubriaco molesto

Task force della Polizia di Stato assieme agli uomini del Reparto prevenzione crimine nella zona delSan Lazzaro: bloccato un uomoche stava molestando i passanti in piazza D’Armi. Uno degli interventi effettuati ieri mattina, grazie ai servizi straordinari disposti da Questura e Prefettura. Il 29enne, straniero e regolarmente residente ad Ancona, era stato segnalato da alcuni passanti ed è stato poi bloccato dagli agenti nei pressi di un esercizio commerciale. Alla vista dei poliziotti ha iniziato anche a gesticolare e gridare: è stato multato. Nei guai anche un 42enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e gravato dal Foglio di via, sorpreso nel capoluogo dove non poteva fare rientro per due anni: era nel parco pubblico di via Ragusa, senza documenti. È stato denunciato.