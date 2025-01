Quotidiano.net - ‘Ora o mai più’, 18 gennaio: chi ha vinto e classifica

Nella seconda puntata dio mai, quella di sabato 18, gli otto concorrenti si sono esibiti prima con i rispettivi tutor e poi con ospiti speciali: Fausto Leali, Alexia e Paolo Vallesi. Una puntata composta quindi da due manches, che hanno dispensato emozioni ad ogni esibizione. Emozioni, sorprese, ma anche qualche voto inatteso da parte della giuria. La: a vincere la seconda puntata dio maiè stato Pierdavide Carone, seguito da Matteo Amantia, Pago, Antonella Bucci, Loredana Errore, Valerio Scanu, Carlotta e Anonimo Italiano. Ad aprire la puntata sono Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con il brano ‘Alle porte del sole’. Per loro già subito il voto-gate: Patty Pravo e Riccardo Fogli dichiarano di aver dato 8 ma in realtà il loro voto è 7. Il punteggio per loro è 55.